Протоиерей Смирнов сравнил брак с покупкой автомобиля

17.02.2020, 15:37, Новости дня

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов, объясняя свое скандальное высказывание о гражданских женах как «бесплатных проститутках», сравнил женщин с автомобилями.

В эфире программы «60 минут», запись которой опубликована на YouTube-канале «Россия 24», Смирнов, объясняя свое высказывание, заявил, что его позиция направлена не против женщин, а на мужчин.

«Потому что такое отношение к женщине, оно неблагородно и оно гнусно. Потому что женщина лучшие годы своей жизни тратит на этого мужчину, а потом он переходит к другой и говорит: «Я полюбил другую женщину». Когда мужчина покупает автомобиль – он почему-то его регистрирует, ему даже дают два регистрационных номера (спереди и сзади), когда мужчина покупает квартиру, он почему-то ее регистрирует быстро. А брак считается чем-то третьестепенным, что ставит женщину в это ужасное положение», – сообщил Смирнов.

До этого Смирнов заявил, что журналисты исказили его слова о недопустимости гражданского брака.

Накануне он сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». Он не стал извиняться, сказав, что его заявление вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором».

В РПЦ принесли извинения за слова Смирнова.



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