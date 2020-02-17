Мнение: Месть ОПГ

17.02.2020, 15:32, Разное

Выясняются некоторые подробности подоплеки обысков в Новом Уренгое на предприятиях бизнесмена Олега Ситникова,  пережившего  в сентябре 2013 года покушение и выжившего после 19 ножевых ранений.

5 сентября прошлого года на экономическом форуме во Владивостоке Олег Ситников лично передал президенту России обращение о произволе прокурора ЯНАО Александра Герасименко.

Практически сразу после возвращения из Владивостока и начался новый виток прессинга на Ситникова. Одних крупномасштабных обысков с того времени было три…

Справедливости ради надо сказать, что атака на бизнес Ситникова началась намного раньше, еще в 2011 году. И с тех пор практически беспрерывно идет череда обысков и проверок.

К слову, это ноу-хау ямальской ОПГ. Как это происходит. На предприятие происходит обыск, изымаются все документы и серверы компьютеров, тем самым парализуется деятельность предприятия. Проходят годы, пока документы и серверы удается вернуть. К примеру, в 2012 году  изьяли 25 мешков документов. Вернули летом 2019-го….

Понятное дело, что сдать отчеты без изъятых документов – невозможно. За несданные отчеты начисляются штрафы. На штрафы проценты… Образуется неуплата налогов, за которую возбуждается уголовное дело.

Если это не месть ОПГ, что это такое? К слову, ОПГ на Ямале конкретно в этом случае, по моему твердому оценочному суждению  — это  организованная прокурором группа….

За что мстит это ОПГ тоже понятно. К примеру, вот за подобные обращения.

Источник: Ирек Муртазин



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