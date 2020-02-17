Погоня и смертельное ДТП привели к задержанию опасной банды похитителей людей. Видео

17.02.2020, 15:31, Новости дня

Криминальная драма с закрученным сюжетом развернулась в минувшее воскресенье, 16 февраля, на улицах Днепра в Днепропетровской области Украины.

 

Водитель автомобиля Audi на большой скорости проскочил на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек.

Как сообщают местные СМИ, 30-летний мужчина погиб на месте, его 4-летняя дочь получила многочисленные травмы: перелом затылочной кости, бедра и ряд менее серьезных переломов.

Отмечается, что девочка, являющаяся носителем кардиостимулятора, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Третий пешеход тоже оказался в больнице с тяжелыми повреждениями.

Выяснилось, что в момент ДТП лихач пытался уйти от преследования – полицейские погнались за ним после того, как из Audi прозвучал призыв о помощи. Буквально за десять минут до фатальной аварии легковушка остановилась на перекрестке, и мужчина, находившийся в салоне машины, успел попросить патрульных, чей автомобиль притормозил рядом, спасти его.

Стражи порядка установили, что двое злоумышленников похитили владельца легкового автомобиля. Пересадив его на пассажирское место, они попытались увезти заложника в неизвестном направлении. В пресс-службе региональной полиции отметили, что впоследствии преступники планировали выпустить его на свободу в обмен на 20 тысяч долларов США.

Полицейские приступили к изучению обстоятельств ЧП и оперативно вышли на след подельников уже задержанных похитителей. Через несколько часов оперативникам, при поддержке бойцов спецназа, удалось скрутить еще четырех злоумышленников.

В итоге правоохранители взяли всех членов банды, промышлявшей похищениями людей. Во главе преступного сообщества стоял 54-летний Виктор Диденко, вышедший из тюрьмы в ноябре минувшего года и уже успевший наладить "работу" преступного "коллектива".

 

Помимо оружия, обнаруженного в разбитой машине, в квартире, где находились злоумышленники, был найден целый арсенал, состоящий из автоматов и боеприпасов и гранат.

По предварительным оценкам правоохранителей, злоумышленникам может грозить наказание до 15 лет лишения свободы каждому, в зависимости от их роли в совершенных преступлениях.



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