Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Канаду появились на публике вместе

17.02.2020, 15:31, Новости дня

Спускаясь по трапу самолета в канадском аэропорту Виктория, принц Гарри и его супруга Меган Маркл выглядели «спокойными и счастливыми», сообщает Daily Mail.

По информации издания, это первое совместное появление пары на публике после того, как они покинули Великобританию.

Как пишет издание, принц Гарри и Меган Маркл возвращались в Канаду из США коммерческим рейсом, чтобы избежать негодования эко-активистов. Ранее герцог и герцогиня Сассекские подверглись критике за то, что пропагандируя принципы защиты экологии, пара передвигается по миру на частном самолете.

Harry and Meghan are pictured together arriving back in Canada. Royal couple are all smiles carrying their own bags off… Posted by Harry & Meghan, Stars Aligned on Laupäev, 15. veebruar 2020

Таблодид сообщает, что одежда Маркл также была подобрана в эко-стиле – обувь, которую выбрала для перелета герцогиня Сассекская, изготавливается из переработанного пластика, а материал сумки Prada после использования подлежит переработке. Образ принца Гарри издание описывает как небрежно-демократичный.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь».

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий «прыжком в неизвестность».