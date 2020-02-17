Синоптики предупредили о сильных морозах в марте

17.02.2020, 15:31, Разное

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать россиянам в марте. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, первый месяц весны не порадует теплом.

В Росгидрометцентре отметили, что в марте стоит ожидать понижения температуры воздуха и осадки. Специалисты уточнили, что похолодание придет в российские города уже в скором времени, причем ожидаются морозы до -10 градусов. Вместе с тем, будут осадки в виде дождя и снега.

Прежде специалисты Росгидрометцентра отмечали, что предсказать погоду в современных климатических условиях достаточно сложно, особенно в долгосрочной перспективе.