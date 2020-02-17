Бундесбанк спрогнозировал слабый рост экономики Германии в начале 2020 года

17.02.2020, 15:31, Новости дня

Экономический рост Германии останется слабым в первом квартале 2020 года из-за низкого объема экспорта и вспышки коронавируса в Китае, говорится в регулярном экономическом отчете Бундесбанка, передает Reuters.

Крупнейшая экономика Европы в четвертом квартале 2019 года стагнировала, поэтому ее рост составил всего 0,6% за весь прошлый год, на это повлияла рецессия в производственном секторе страны. В свою очередь это негативно отразилось на экономике всей еврозоны.

"В первом квартале 2020 года не будет никаких признаков фундаментальных изменений в экономике Германии", — говорится в сообщении Бундесбанка.

"С появлением коронавируса в Китае в начале 2020 года был добавлен новый уровень риска", — отметили специалисты.

Кроме того, сообщается, что коронавирус может нарушить глобальные производственно-сбытовые цепочки и привести к проблемам с доставкой для немецких компаний.

Экономика Германии останется движимой внутренним потреблением благодаря росту заработной платы, устойчивому рынку труда и сильному строительному сектору.

Как сообщалось ранее, крупнейший немецкий банк Deutsche Bank предупредил о близости рецессии в стране, поскольку вспышка коронавируса в мире всерьез усугубила продолжительный промышленный спад в Германии.

Специалисты Deutsche Bank спрогнозировали небольшое сокращение экономики страны в четвертом квартале 2019 году и поставили под сомнение перспективу восстановления в начале 2020 года.