Песков не подтвердил отправку российских войск в Ливию

17.02.2020, 15:31, Новости дня

Президент Владимир Путин как верховный главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, Владимир Путин – главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации – не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос, как тогда объяснить наличие погибших, он ответил, что этого он не знает и что не может этого объяснить. «Никаких российских войск в Ливии нет», – заключил он.

Поводом для вопроса стали похороны якобы российского военного в Оренбургской области, о которых сообщил ряд СМИ.