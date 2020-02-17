«Пошла вон отсюда»: врача курганской больницы уволят из-за отказа лечить пациента

17.02.2020, 15:30, Новости дня

Врача курганской больницы уволят из-за отказа лечить пациента. Такое решение принято по результатам проверки, проведенной после публикации в социальной сети "ВКонтакте" видео.

На кадрах видно, как терапевт приемного отделения больницы читает книгу. В это время женщина просит мужчину оказать помощь ее отцу. Медик, в свою очередь, ответил: "Это не мой пациент". Автор ролика попросила врача назвать его фамилию, на что специалист отреагировал следующим образом: "Идите отсюда". Данную фразу он повторил несколько раз. Судя по всему, сотрудница больницы обратилась к врачу: "Евгений Иванович, в конце-то концов, чего вы так себя ведете?". После того, как женщина еще несколько раз попросила терапевта назвать свою фамилию, тот резко встал со своего места со словами "Пошла вон отсюда" и пошел прочь.

Автор видео в подписи к посту рассказала, что, кроме чтения книги, медик раскладывал на компьютере пасьянс в то время, когда в больнице был полный коридор больных.

Департамент здравоохранения Курганской области на странице в социальной сети "ВКонтакте" прокомментировал данную ситуацию. В ведомстве рассказали, что в связи с публикацией видео в медицинском учреждении проведена внутренняя проверка. Факты, изложенные автором ролика, подтвердились.

В результате проверки действия врача признаны непрофессиональными, нарушающими правила врачебной этики и деонтологии. В настоящее время специалист находится в отпуске без сохранения заработной платы. После возвращения он будет уволен.

В региональном департаменте здравоохранения отметили, что пациент, которому женщина просила оказать помощь, в настоящее время проходит лечение. Ему оказывается вся необходимая помощь.