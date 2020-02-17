Суд взыскал с «Калашникова» в пользу Минобороны 24 млн рублей

17.02.2020, 15:26, Новости дня

Минобороны отсудило у концерна «Калашников» порядка 24 млн рублей в Арбитражном суде Москвы, министерство требовало взыскать с компании более 168 млн рублей.

Ведомство заявило иск о взыскании неустойки из-за нарушения сроков исполнения государственного контракта от 21 июня 2016 года на модернизацию автоматов АК-74 калибра 5,45 мм до уровня «Обвес для сухопутных войск», передает РИА «Новости».

Сумма контракта составляла около 705 млн рублей.

В суде представители «Калашникова» заявили, что просрочка произошла в том числе из-за того, что заказчик доставил партию оружия в 20 тыс. единиц из воинской части в Курганской области слишком поздно.

Суд опроверг этот аргумент, но согласился с другим – о том, что Минобороны неверно рассчитало период просрочки. Согласно расчетам суда, неустойка составила свыше 71,4 млн рублей. Суд по ходатайству ответчика, заявившего о несоразмерности штрафа последствиям нарушения, сократил сумму почти втрое, до суммы около 24 млн рублей.

В феврале Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны к компании «БТК групп» о взыскании в общей сложности около 2,3 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД разбирала последствия этого иска для Северной Осетии, в которой располагаются производства ответчика.



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