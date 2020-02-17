В Большом театре ответили на претензии Волочковой по поводу пенсии

17.02.2020, 15:26, Новости дня

Балерина Анастасия Волочкова должна обратиться за пенсией в Пенсионный фонд России, а не в Большой театр. ГАБТ передал ей через адвоката пакет необходимых документов еще в октябре прошлого года, рассказали в пресс-службе театра.

«Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания. Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство – Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы», – сообщили в пресс-службе театра РИА «Новости».

Напомним, Волочкова решила судиться с Большим театром, так как, по ее словам, ей «не дают» пенсию.  Волочкова для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной, а не танцевала в кордебалете.



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