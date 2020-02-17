Специалисты сообщили, как долго человек заразен после гриппа

17.02.2020, 15:21, Разное

Специалисты рассказали, как долго человек может быть заразен после гриппа. Люди могут быть носителями вируса гриппа и не показывать симптомов, передавая их.
За день до возникновения признаков люди могут заражаться и даже через неделю после болезни риски остаются. В 2014 году провели опыты и узнали, что у многих людей симптомов нет. Андерс Хейворд с коллегами поняли, что каждый пятый человек, который заразился вирусами гриппа, может не иметь симптомов. Они изучали кровь детей на антитела на протяжении 5 лет, до и после сезона гриппа. Еженедельно узнавали о проявлениях, а в случаях заболевания мазок слизистой оболочки носа посылали на исследование.

Специалисты пришли к выводам, что у 18% участников уровень антител увеличивался в 4 раза – иммунная система вступала в контакт с вирусом. 44% людей без признаков гриппа были больными. Эксперты считают, что многие инфекции гриппа проходят безсимптомно – иммунитет убивает вирусы, а заболевший болезнь не чувствует, но остается заразным.

Если есть основания полагать, что у человека грипп, стоит знать, что нельзя допускать тренировки и нагрузку на работе, так вирус передается на все органы. Быстрый выход на работу дополнительно нагружает организм и делает человека опасным для окружающих.



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