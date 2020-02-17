Кремль отреагировал на заявление Трампа по Сирии

17.02.2020, 15:19, Новости дня

Россия продолжает оказывать поддержку вооруженным силам Сирии в борьбе с террористами, которые активизировали свою деятельность из Идлиба, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российские вооруженные силы, российские советники продолжают поддерживать вооруженные силы Сирии в борьбе с террористами. Мы по-прежнему сожалеем, что эти террористы активизировали свою деятельность из Идлиба», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего заявление президента США Дональда Трампа, который в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом осудил поддержку Россией правительства Сирии.

Напомним, ранее Трамп сообщил Эрдогану о желании положить конец поддержке Асада Россией.



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