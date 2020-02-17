Микроавтобус с беременными женщинами перевернулся в Башкирии

17.02.2020, 15:19, Новости дня

В Салаватском районе Башкирии перевернулся санитарный микроавтобус УАЗ, в котором перевозились две беременные женщины в сопровождении медработника, сообщило ГИБДД республики.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и автобус перевернулся на проезжей части.

«В микроавтобусе в сопровождении 52-летней медработницы из Малоязовской больницы в Месягутовскую перевозились две беременные женщины, 28 и 39 лет. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Женщины, по предварительной информации, уехали на попутном транспорте.

Ранее в Тамбовской области в результате столкновения грузовой «Газели» и фуры на трассе погибли пять человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Украинец Прима стал 11-м в гонке преследования на Кубке мира по биатлону, Пидручный не завершил гонку

10.01 / Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «Прямий»

08.12 / В Белоруссии началась новая акция против интеграции с Россией

16.12 / Прокуратура проверит не пустивший инвалида караоке-клуб

22.01 / Роскосмос сообщил о поставках двигателей РД-180 в США

21.12 / Полицейские увезли из зала Внуково воющего мужчину на грузовой тележке

10.01 / Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Пермском крае

11.12 / В деле об убийстве главы ингушского Центра «Э» фигурируют 30 человек — «Интерфакс»

13.02 / Проект резолюции по Ливии одобрен Совбезом ООН

18.12 / Мусульманам можно праздновать Новый год – глава Центра исламской цивилизации Узбекистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика