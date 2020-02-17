Турецкая делегация прибыла в Москву на фоне наступления Асада в Сирии

17.02.2020, 15:14, Новости дня

В Москве в понедельник проходят переговоры между представителями Турции и России. Их тема – развитие событий на северо-западе Сирии, где войска президента Башара Асада в последние дни заняли значительные территории в так называемой зоне деэскалации Идлиб, отбив их у вооружённой оппозиции. Как утверждает Анкара, это было сделано в нарушение договорённостей о перемирии, гарантом которых ранее выступили Турция и Россия.

Только в воскресенье, в частности, войска Асада заняли десятки населённых пунктов к северо-западу от Алеппо. Отряды оппозиции покинули территории в предместьях города, которые они занимали несколько лет. Ранее правительственные силы полностью взяли под контроль важную магистраль Дамаск-Алеппо. Операция проходит с декабря при поддержке российской авиации и продолжается, несмотря на возражения Турции.

Войска Асада не остановились даже после того, как турецкие власти и лично президент Реджеп Эрдоган пригрозили им военной конфронтацией – после того, как в результате обстрелов турецких наблюдательных пунктов в Сирии погибли более 10 турецких военнослужащих. Дамаск и Москва заявляют, что перемирие не распространяется на террористов, к которым они относят ряд группировок в Идлибе.

Турция в последние дни наращивает своё присутствие во всё ещё контролируемых оппозицией районах Сирии. Реджеп Эрдоган потребовал от Дамаска отвести войска на линию фронта до начала наступления, дав для этого время до конца февраля. Он сказал, что Турция примет все меры для защиты своих солдат в наблюдательных пунктах, которые сейчас оказались в тылу сирийских правительственных войск. Помимо угрозы своим военным, Турция обвиняет армию Асада в убийстве мирных жителей и указывает на большое число беженцев, спасающихся от наступления правительственных сил.

В воскресенье Эрдоган обсудил ситуацию по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В сообщении Белого Дома говорится, что Трамп призвал Россию прекратить поддержку Асада и начать поиски политического решения сирийского конфликта.

Турция и Россия с начала сирийского конфликта поддерживают в нём разные стороны – Турция ряд оппозиционных группировок, Россия – Асада. Особенно обострились отношения после российского вооружённого вмешательства в конфликт и после того, как Турция сбила в ноябре 2015 года российский военный самолёт. Впоследствии, однако, Москва и Анкара перешли к сотрудничеству, создав вместе с Ираном так называемый астанинский формат переговоров. В рамках договорённостей между Россией и Турцией были созданы так называемые зоны деэскалации, в том числе крупнейшая из них – на северо-западе Сирии. Она остаётся и последней – остальные зоны за последние годы постепенно перешли под контроль правительственных сил.