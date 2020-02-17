ЕС продлил санкции против Белоруссии

17.02.2020, 15:12, Новости дня

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны, говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», – передает ТАСС текст заявления Совета ЕС.

В феврале 2019 года Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Белоруссии до 28 февраля 2020 года и санкции против четырех представителей белорусских силовых ведомств.

Ограничительные меры включают в себя запрет на поставку оружия и персональные санкции в отношении четырех человек, предположительно причастных к исчезновению двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Напомним, 12 февраля послы Европейского Союза согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Белоруссии.



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