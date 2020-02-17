Стало известно об отказе Павленского давать показания

17.02.2020, 15:12, Новости дня

Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский отказывается отвечать на вопросы следователей, сообщают СМИ.

По словам источников телеканала LCI, художник отказался разрешить следователям осмотреть его жилище. 

Кроме того, он не захотел воспользоваться услугами предложенных ему адвокатов и заявил, что доверяет только личному адвокату Хуану Бранко. Однако власти Франции запрещают Бранко заниматься этим делом, передает «Интерфакс».

Одновременно с тем, сожительница Павленского Александра де Таддео частично признала вину на допросе. Она подтвердила, что именно ей Гриво пересылал интимные видеоролики. 

При этом, она подчеркнула, что не имеет отношения к публикации этих материалов в сети.

В пятницу в Париже задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, опубликовавшего интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В воскресенье во Франции задержали подругу Павленского в рамках расследования о публикации видео.

Позже ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» призвали выдворить из страны Павленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника Макрона.



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