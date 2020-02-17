«Ювентус» подарил именную футболку болельщику, который отпраздновал 100-летний юбилей на матче команды

17.02.2020, 15:06, Новости дня

Болельщик «Ювентуса» Сильвио Фассон 16 февраля отпраздновал свое 100-летие на матче любимой команды, об этом пишет итальянский клуб на официальной странице в Facebook.

Фассон присутствовал на поединке 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Брешия». Туринский клуб победил со счетом 2:0.

«100 лет страсти. Фанат «Ювентуса» Сильвио Фассон отметил особенный день рождения», – пишет клуб.

100 years of ⚪️⚫️ passion 👏👏👏 Juve fan, Silvio Fasson celebrated a very special birthday today 🎂 #JuveBrescia #ForzaJuve

Posted by Juventus on Pühapäev, 16. veebruar 2020

На фото болельщик держит в руках именную футболку «Ювентуса» с сотым номером на спине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Спецслужбы Франции вычислили базу российских шпионов из ГРУ в Альпах — Le Monde

24.01 / Коалиция штатов попытается через суд запретить размещение в Сети 3D-чертежей оружия

09.12 / Климкин: Для чего Порошенко пошел в Раду, зачем было становиться нардепом? Считаю это ошибкой

20.01 / Столкновения в Бейруте: около 450 раненых за два дня

28.01 / Белковский: Думаю, грядет еще одна волна зачистки руководства «ДНР» и «ЛНР». Ведь они не собираются реинтегрироваться в Украину

05.02 / Мнения: Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

02.12 / Зеленский заявил о «плане Б» на случай провала переговоров «Нормандской четверки»

12.02 / Александр Емельяненко на спор пообещал бросить пить

06.02 / Попытка демократов провалилась: импичмент оказался лучшей рекламой для Трампа

13.01 / Отменено решение суда об отказе возмещать иски родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика