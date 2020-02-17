«Ювентус» подарил именную футболку болельщику, который отпраздновал 100-летний юбилей на матче команды
17.02.2020, 15:06, Новости дня
Болельщик «Ювентуса» Сильвио Фассон 16 февраля отпраздновал свое 100-летие на матче любимой команды, об этом пишет итальянский клуб на официальной странице в Facebook.
Фассон присутствовал на поединке 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Брешия». Туринский клуб победил со счетом 2:0.
«100 лет страсти. Фанат «Ювентуса» Сильвио Фассон отметил особенный день рождения», – пишет клуб.
100 years of ⚪️⚫️ passion 👏👏👏 Juve fan, Silvio Fasson celebrated a very special birthday today 🎂 #JuveBrescia #ForzaJuve
Posted by Juventus on Pühapäev, 16. veebruar 2020
На фото болельщик держит в руках именную футболку «Ювентуса» с сотым номером на спине.
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