«Ювентус» подарил именную футболку болельщику, который отпраздновал 100-летний юбилей на матче команды

17.02.2020, 15:06, Новости дня

Болельщик «Ювентуса» Сильвио Фассон 16 февраля отпраздновал свое 100-летие на матче любимой команды, об этом пишет итальянский клуб на официальной странице в Facebook.

Фассон присутствовал на поединке 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Брешия». Туринский клуб победил со счетом 2:0.

«100 лет страсти. Фанат «Ювентуса» Сильвио Фассон отметил особенный день рождения», – пишет клуб.

100 years of ⚪️⚫️ passion 👏👏👏 Juve fan, Silvio Fasson celebrated a very special birthday today 🎂 #JuveBrescia #ForzaJuve Posted by Juventus on Pühapäev, 16. veebruar 2020

На фото болельщик держит в руках именную футболку «Ювентуса» с сотым номером на спине.