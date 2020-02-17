Мужчина убил товарища, потому что ему «не слабо»

17.02.2020, 15:06, Новости дня

В Омске 51-летний мужчина убил своего товарища, объяснив свой поступок тем, что ему "не слабо". Инцидент произошел 14 февраля.

Мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим приятелем в одной из квартир по улице Железнодорожная. В один момент между товарищами произошел конфликт. Хозяин квартиры нанес несколько ножевых ранений своему собутыльнику. После того, как злоумышленник понял, что его приятель скончался, он отчленил его голову, а также пытался скрыть следы преступления. На кухню зашла сожительница убийцы, увидела тело, после чего вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечает Следственный комитет по Омской области, убитым является 60-летний мужчина без определенного места жительства.

На допросе злоумышленник объяснил свой поступок тем, что таким образом пытался доказать пострадавшему — ему "не слабо" убить человека. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей. Расследование инцидента продолжается.



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