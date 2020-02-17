Украина пока не планирует эвакуировать граждан с лайнера Diamond Princess — посольство

17.02.2020, 15:06, Новости дня

Украина пока не намерена эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом 17 февраля «Громадському» сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

«У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы члены экипажа судна», — отметила представительница посольства.

Она добавила, что для решения об эвакуации должны быть серьезные основания. Сейчас ситуация находится под контролем.

Об эвакуации своих граждан с лайнера заявили лишь несколько стран, среди них США и Канада, но в целом на лайнере находятся представители более 50 стран, отметили в посольстве.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Коронавирус диагностирован пока только у двоих украинцев, они госпитализированы в японскую больницу. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.