Европейский союз решил продлить санкции против Белоруссии

17.02.2020, 15:06, Новости дня

Евросоюз продлил санкции против ряда граждан Белоруссии на один год, говорится на сайте Европейского совета.

Как отмечается в документе ведомства, совет "решил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года".

Ограничительные меры включают запрет на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для "внутренних репрессий", а также замораживание активов и запрет на поездки для четырех человек.

Санкции против граждан Белоруссии были введены в связи с неразрешенными исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

Совет также продлил запрет на применение ограничительных мер, разрешающих экспорт оборудования и ограниченного количества спортивных винтовок для биатлона и спортивных пистолетов специального назначения в Беларусь.

Такие поставки, как отмечается на сайте ведомства, по-прежнему подлежат предварительному разрешению национальными компетентными органами в каждом конкретном случае.

Ограничительные меры в отношении Беларуси были впервые введены в 2004 году в связи с исчезновением четырех лиц.

В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Эмбарго на поставки оружия было введено в том же году.

15 февраля 2016 года Совет постановил отменить ограничительные меры в отношении 170 человек и четырех компаний, сохраняя при этом эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении четырех человек.

Стоит отметить, что санкции в отношении Белоруссии были введены и Вашингтоном. На основании указа Джорджа Буша от 2006 года США ввели санкции в отношении некоторых предприятий республики, включая Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", из-за неоднократного нарушения прав человека в стране.

Сейчас американские политики видят улучшение в ситуации и с правами человека, и развитием демократии в Белоруссии, что может поспособствовать снятию ограничительных мер.



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