В Кремле намерены продолжать диалог в Белоруссией, несмотря на «эмоции»

17.02.2020, 15:06, Новости дня

Несмотря на эмоциональные заявления Александра Лукашенко, РФ продолжит энергетический диалог с Белоруссией, заявили в Кремле.

"Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отказался комментировать слова белорусского лидера о том, что Минск может начать забирать нефть из транзитной трубы, если РФ не поставит Белоруссии топливо в нужных объемах.

"Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить", — подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи 7 февраля. По их результатам было объявлено, что Москва и Минск продолжат консультации о поставках сырья исключительно на коммерческих условиях. Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении.



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