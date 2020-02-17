Полет Нео из «Матрицы» заметили в Сан-Франциско

17.02.2020, 15:06, Новости дня

Очевидцы засняли работу киногруппы над четвертой частью "Матрицы" В интернет попало видео парного прыжка Нео с крыши небоскреба в Сан-Франциско. Образ героя был необычен: он лишился традиционного черного плаща и темных очков. Местами этот опасный трюк даже напоминает полет Супермена. "И это потрясающе и волшебно", — делятся впечатлениями очевидцы.

На видео лица Нео почти не видно, но очевидцы уверяют, что это именно Киану Ривз, а не его дублер Чад Стахелски. Впрочем, судя по видео, не все на съемках идет гладко. На съемочной площадке Киану Ривз одет в джинсы и зеленый пиджак. Образ Нео дополняет черная шапка на голове. Но этот наряд у актера явно лучше того, в котором он попал в украинские учебники. Также очевидцы увидели съемки Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс на мотоцикле в районе Норт-Бич.

Продолжение трилогии решено было снять летом 2019 года. Warner Bros. запланировала дополнить "Матрицу" сиквелом и приквелом. Ни один из новых фильмов не будет перезагрузкой уже существующих фильмов трилогии. При этом, отмечает "Российская газета", продолжение трилогии ожидается масштабным. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим образам Нео и Тринити. Интрига держится в отношении Лоуренса Фишборна. А вот агента Смита в продолжении точно не будет.

В прокат картина должна выйти 21 мая 2021 года. Сценаристом и режиссером проекта выступила Лана Вачовски. В фильме будут играть также Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис.

Оператором четвертой "Матрицы" выступит Джон Толл. Он снимал такие фильмы, как "Железный человек", "Последний самурай", "Ванильное небо" и "Облачный атлас".

Первый научно-фантастический боевик "Матрица" вышел на экраны в 1999 году. Новая серия появится спустя 18 лет после завершения существующей трилогии.