Полет Нео из «Матрицы» заметили в Сан-Франциско

17.02.2020, 15:06, Новости дня

Очевидцы засняли работу киногруппы над четвертой частью "Матрицы" В интернет попало видео парного прыжка Нео с крыши небоскреба в Сан-Франциско. Образ героя был необычен: он лишился традиционного черного плаща и темных очков. Местами этот опасный трюк даже напоминает полет Супермена. "И это потрясающе и волшебно", — делятся впечатлениями очевидцы.

На видео лица Нео почти не видно, но очевидцы уверяют, что это именно Киану Ривз, а не его дублер Чад Стахелски. Впрочем, судя по видео, не все на съемках идет гладко. На съемочной площадке Киану Ривз одет в джинсы и зеленый пиджак. Образ Нео дополняет черная шапка на голове. Но этот наряд у актера явно лучше того, в котором он попал в украинские учебники. Также очевидцы увидели съемки Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс на мотоцикле в районе Норт-Бич.

Продолжение трилогии решено было снять летом 2019 года. Warner Bros. запланировала дополнить "Матрицу" сиквелом и приквелом. Ни один из новых фильмов не будет перезагрузкой уже существующих фильмов трилогии. При этом, отмечает "Российская газета", продолжение трилогии ожидается масштабным. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим образам Нео и Тринити. Интрига держится в отношении Лоуренса Фишборна. А вот агента Смита в продолжении точно не будет.

В прокат картина должна выйти 21 мая 2021 года. Сценаристом и режиссером проекта выступила Лана Вачовски. В фильме будут играть также Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис.

Оператором четвертой "Матрицы" выступит Джон Толл. Он снимал такие фильмы, как "Железный человек", "Последний самурай", "Ванильное небо" и "Облачный атлас".

Первый научно-фантастический боевик "Матрица" вышел на экраны в 1999 году. Новая серия появится спустя 18 лет после завершения существующей трилогии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Студентка из РФ рассказала о ситуации в закрытом китайском городе

15.01 / Гаджеты: Первый в мире электрический мотоцикл с автопилотом

15.02 / «ПСЖ» в драматичном матче в концовке упустил победу над аутсайдером Лиги 1

02.12 / Фейк «Вестей недели»: демократы, отстающие в предвыборной гонке, затеяли бессмысленный процесс импичмента Трампа

30.01 / IKEA закрывает свои магазины в Китае из-за вспышки нового коронавируса

14.02 / Пидгрушная четвертой финишировала в женском спринте на чемпионате мира по биатлону

24.01 / Times — стареющей Европе грозит демографический кризис

28.01 / В моей стране 150 тыс. заболевших корью. А люди продолжают обсуждать целесообразность вакцинации от коронавируса

29.12 / ГСЧС предупредила о гололеде в Украине 29 декабря

13.02 / Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика