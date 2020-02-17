Легендарного разведчика Алексея Ботяна похоронили с воинскими почестями

17.02.2020, 15:05, Новости дня

Великого отечественного разведчика, Героя РФ Алексея Ботяна, руководившего операцией по спасению польского Кракова в январе 1945 года, похоронили в понедельник в Москве с воинскими почестями.

Под звуки государственного гимна РФ разведчика похоронили на аллее Героев Троекуровского кладбища. Почетный караул произвел залпы траурного салюта из карабинов, передает РИА «Новости».

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи. После окончания школы был призван в польскую армию. В битву с фашизмом Ботян вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета. Свой боевой счет открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский «Юнкерс».

Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой служил Ботян, сдалась Красной армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.

С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе ОМСБОНа. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.

В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из почти 30 человек Ботян совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова.

В январе 1945 года «лейтенант Алеша» (так называли Ботяна в Польше местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. К тому времени группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России. В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР «Вымпел».

13 февраля легендарный разведчик, спасший в войну польский Краков, Герой РФ Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни.