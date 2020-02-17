Компания Kia показала на официальной презентации в Корее новый кроссовер Sorento

17.02.2020, 15:04, Разное

Южнокорейский производитель автомобилей Kia впервые продемонстрировал кроссовер Sorento. Показ новой модели состоялся в рамках домашней презентации, а мировая премьера автомобиля ожидается на выставке в Женеве, которая должна пройти 3 марта.

По словам представителей компании, кроссовер Kia Sorento в максимальной комплектации получит турбированный 4-цилиндровый двигатель, мощностью 305 л.с., и трансмиссию с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Кроме того, автомобиль будет иметь полноприводную систему.

Компания Kia в этот раз постаралась максимально увеличить комфортабельность в салоне кроссовера. Для этого автомобиль Sorento оснастили электронными помощниками, мультимедийной системой с сенсорной панелью управления, улучшенным механизмом климат-контроля и эргономичным центральным тоннелем. Также изменениям подверглась отделка салона.