Энтузиасты сравнили Samsung Galaxy S10 и S20

17.02.2020, 15:04, Разное

Южнокорейский бренд Samsung продолжает выпускать новые технологические продукты. Аналитики недавно решили сравнить мобильные аппараты компании — Galaxy S 20 и S10.

В смартфонах S20 и S20+ камеры находятся в виде прямоугольной конфорки в верхнем левом углу. Клиенты могут приобрести гаджет в красном цвете, что отлично подойдет людям, предпочитающие стильные вещи. Важно отметить, что S20 является самым небольшим по размерам в этой линейке, а по габаритам он сопоставим с S10+. Отсутствует также разъем на 3,5 мм.

Работают смартфоны Samsung на процессорах Qualcomm Snapdragon 865 и Exynos 990, но это касается гаджетов, которые продаются в Штатах и некоторых иных государствах. Имеется самая молниеносная оперативная память LDPDR5, еще имеющаяся в Xiaomi Mi 10. Порадует потребителей и наличие модема 5123 с опцией поддержки 5G.

Отдельно стоит высказаться о камере Galaxy S20 Ultra. Главный датчик получил разрешение на 108 Мп, присутствуют алгоритмы и 10-кратный зум. Младшая модификация S20 умеет создавать видеоролики в режиме 8K. Этот телефон потенциальному клиенту обойдется почти в 100 000 рублей. S10 с 8 Гб/128 Гб продается за 69 000 рублей. На одну тысячу рублей больше стоит S20.