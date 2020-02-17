Энтузиасты сравнили Samsung Galaxy S10 и S20

17.02.2020, 15:04, Разное

Южнокорейский бренд Samsung продолжает выпускать новые технологические продукты. Аналитики недавно решили сравнить мобильные аппараты компании — Galaxy S 20 и S10.
В смартфонах S20 и S20+ камеры находятся в виде прямоугольной конфорки в верхнем левом углу. Клиенты могут приобрести гаджет в красном цвете, что отлично подойдет людям, предпочитающие стильные вещи. Важно отметить, что S20 является самым небольшим по размерам в этой линейке, а по габаритам он сопоставим с S10+. Отсутствует также разъем на 3,5 мм.

Работают смартфоны Samsung на процессорах Qualcomm Snapdragon 865 и Exynos 990, но это касается гаджетов, которые продаются в Штатах и некоторых иных государствах. Имеется самая молниеносная оперативная память LDPDR5, еще имеющаяся в Xiaomi Mi 10. Порадует потребителей и наличие модема 5123 с опцией поддержки 5G.

Отдельно стоит высказаться о камере Galaxy S20 Ultra. Главный датчик получил разрешение на 108 Мп, присутствуют алгоритмы и 10-кратный зум. Младшая модификация S20 умеет создавать видеоролики в режиме 8K. Этот телефон потенциальному клиенту обойдется почти в 100 000 рублей. S10 с 8 Гб/128 Гб продается за 69 000 рублей. На одну тысячу рублей больше стоит S20.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Мнение: Исполком WADA лишил Россию права участия в Олимпиадах на четыре года

13.02 / Мнение: Дутерте выгоняет США с Филиппин

04.12 / Мнение: На волнах Орды рубрика «Конец России в устах аналитика»

08.12 / У Елены Темниковой серьезные проблемы со здоровьем

31.12 / Владимир Машков не одобрял переезд дочери в США

29.12 / Мнение: Новогоднее НасТроеНие!

17.12 / Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни по делу о госизмене

30.12 / «Убивайте, путь свободен!» Крик души из-за обмена пленными поразил сеть

13.12 / В Нижегородской области мужчина напал с ножом на родителей и ребенка

23.01 / Мнение: Рост запасов золота в России все больше походит на подготовку к войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика