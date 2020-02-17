Нафтогаз разработал стратегию по увеличению добычи газа

17.02.2020, 14:58, Новости дня

Нафтогаз подготовил новую 10-летнюю стратегию «Трезубец» по наращиванию добычи газа, сообщил директор интегрированного газового бизнеса компании Андрей Фаворов.

«Я хочу представить стратегию, которую мы достаточно долго обсуждали внутри команды и понимая ситуацию, как нам сделать категоричный прорыв. Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – цитирует РИА «Новости» Фаворова.

По его словам, если программу не воплотить в жизнь, то в лучшем случае добыча газа на Украине удержится на текущем уровне еще года два и затем начнет резко падать.

Фаворов отметил, что у компании «Укргаздобыча» есть перспективная лицензия на добычу газа из плотных пород.

«Запасы от 50 до 70 млрд (кубометров), опыта успешной разработки и добычи газа из сланцевых пород на Украине ноль, мы это будем делать впервые, потому что нам нужны запасы», – сказал он.

Отмечается, что компания планирует разработку шельфового месторождения в Черном море, этот участок площадью 9,5 тыс. квадратных километров находится в непосредственной близости от месторождений, где ведет добычу газа национализированный нынешней крымской властью «Черноморнефтегаз».

Ранее на Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений страны.