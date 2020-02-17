Напавший на прихожан в московском храме рассказал о мотивах своего поступка

17.02.2020, 14:58, Новости дня

Мужчина, напавший на прихожан в храме святителя Николая Чудотворца в Москве, рассказал, что заранее не планировал, где он совершит преступление. По его словам, храм он выбрал случайно, видеозапись нападения опубликовало МВД России.

«Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо… радостности не было. Не выбирал храм, а вошел в тот, рядом с которым находился», – сообщил мужчина на допросе, приводит его слова «Интерфакс».

Задержанный добавил, что нож, изъятый с места преступления, он приобрел в декабре прошлого года, а перчатки «нашел на ходу». По словам мужчины, он проживает в хостеле на станции метро «Партизанская». В день, когда он ранил двух прихожан, он шел на работу.

Накануне, по словам нападавшего, он пил пиво, кроме того, он иногда употребляет наркотические вещества (марихуану).

«Ну может что-то с головой у меня есть. Я-то не знаю. Я не врач», – сообщил он. МВД также опубликовало на сайте видео нападения на храм.

Напомним, в воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Москве. Ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника, который находился в неадекватном состоянии, задержали очевидцы.

При себе у него имелось наркотическое вещество, предположительно, марихуана. Возбуждено уголовное дело. Целью нападения называют широкий общественный резонанс.