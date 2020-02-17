Талибан: мирное соглашение с США будет подписано до конца месяца

17.02.2020, 14:52, Новости дня

ИСЛАМАБАД – В понедельник Талибан выразил уверенность, что до конца месяца в присутствии международных гарантов он подпишет мирное соглашение с США, которое завершит 18-летнюю войну в Афганистане.

Высокопоставленный лидер группировки боевиков заявил проталибскому информагентству, что противоборствующие стороны договорились провести церемонию подписания в столице Катара Дохе, где проходили 18-месячные переговоры США и Талибана.

Один из главных членов делегации Талибана на переговорах Абдул Салам Ханафи и политический офис движения в Дохе не назвали конкретную дату, но ранее источники в группировке говорили, что соглашение будет заключено 29 февраля.

Ханафи заявил, что на церемонию будут приглашены представители всех соседей Афганистана, а также Совета Безопасности ООН, исламских государств и ЕС.

Процесс диалога завершен, сказал Ханафи, и «мы уже парафировали окончательный проект мирного соглашения».

Он добавил, что вскоре после подписания соглашения американцы и афганское правительство освободят из заключения 5 тысяч боевиков, а Талибан также освободит около тысячи заключенных из-под стражи.

Вашингтон, однако, подчеркнул, что он будет двигаться к подписанию мирного соглашения с Талибаном только в случае успешной реализации взаимосогласованного 7-дневного перемирия в Афганистане.

Представители США заявили, что краткосрочное перемирие, достигнутое на прошлой неделе, вступит в силу «очень скоро», но не назвали никакой даты, хотя источники в Талибане утверждают, что оно вступит в силу 22 февраля.

Достигнутое взаимопонимание обязывает воюющие стороны прекратить наступательные операции на семь дней. Если обе стороны выполнят свои обязательства, они вернутся за стол переговоров, чтобы подписать мирное соглашение, выработанное делегациями Талибана и США в течение последнего года.

Глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла также заявил совету министров в Кабуле в понедельник, что работа над мирным соглашением между США и Талибаном «завершена». По его словам, «подписание соглашения основано на снижении насилия в течение семи дней», а затем мирный процесс продолжится. Судя по всему, Абдулла имел в виду упомянутое краткосрочное перемирие.

Соглашение предусматривает график вывода американских и коалиционных сил из Афганистана, антитеррористические гарантии Талибана и процесс политического примирения между афганскими сторонами конфликта.

Ханафи сказал, что дата и место внутриафганских переговоров о постоянном прекращении боевых действий и разделению власти в послевоенном Афганистане пока не назначены. Но эти переговоры, настаивал он, начнутся только после завершения процесса освобождения заключенных.

Министр обороны США Марк Эспер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, заявил, что соглашение о снижении насилия с Талибаном «выглядит очень многообещающе», но содержит определенные риски.

По словам Эспера, предполагаемое мирное соглашение может привести к сокращению численности американского военного контингента с нынешних примерно 13 тысяч до примерно 8600 человек.

Министр обороны не уточнил, будут ли все американские войска в конечном итоге выведены из Афганистана, и повторил, что антитеррористические миссии США сохранятся.

Представители США, однако, подчеркнули, что процесс вывода войск будет увязываться с прогрессом, достигнутым в ходе мирных переговоров Талибана и Афганистана.