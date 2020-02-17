Украинская оппозиция призвала отправить делегацию Рады на День Победы в Москву

17.02.2020, 14:51, Новости дня

Сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в ходе заседания согласительного совета Верховной рады предложил сформировать парламентскую делегацию в Москву на мероприятия 9 мая.

«Приближается великая дата – 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной раде надо сформировать парламентскую делегацию на парад Победы в Москве», – передает его слова ТАСС.

Рабинович выразил мнение, что на Параде Победы Украина должна быть представлена в качестве гостя, так как разделяет этот праздник.

«Наши родители и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. И поэтому в день 75-летия Победы мы должны стоять вместе», – подчеркнул депутат.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистов о присутствии в Москве 9 мая 2020 года на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



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