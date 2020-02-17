На Украине подсчитали стоимость восстановления изношенных средств производства

17.02.2020, 14:51, Новости дня

Украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях для снижения износа основных средств производства, который сейчас составляет 60%, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Нам надо перейти от экономики проедания к экономике развития. Что это означает? На сегодня у нас на 60% изношены основные средства производства в стране», – цитирует РИА «Новости» Милованова.

По его словам, правительство планирует увеличить ВВП страны на 40% за пять лет, а также привлечь 50 млрд долларов иностранных инвестиций. 

При этом он отметил, что потребуется 100 млрд долларов вложений, чтобы снизить показатель износа основных средств до 35-38%. 

Милованов добавил, что правительство ожидает привлечение инвестиций в агросектор, IT-сектор, инфраструктуру, энергетику и фармацевтику. По его словам, для успешного привлечения инвестиций необходимо реформировать судебную систему, а также повысить доверие инвесторов к банковской системе. 

Ранее украинский экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории.



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