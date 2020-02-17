Британия оштрафовала телеканал «НТВ – Мир Балтия»

17.02.2020, 14:44, Новости дня

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей), обвинив его в нарушении принципа беспристрастности.

Об этом информирует РИА «Новости».

В прошлом год британский медиарегулятор Ofcom уже грозил ограничительными мерами в отношении российского телеканала НТВ в связи с его сюжетом о Скрипалях.

Напомним, весной 2018 года Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Зеленский решил отозвать законопроект о децентрализации, Украина вернется в ПАСЕ. Главное за день

10.01 / Автоновости: Сотни автомобилей уничтожены пожаром в аэропорту Норвегии

09.02 / «Комиавиатранс» отвергла претензии «ЮТэйр» к аэропорту Усинска

10.02 / Ни один монастырь УПЦ не перешел в новую украинскую церковь

31.01 / Законопроект Бородянского о дезинформации может привести к преследованию журналистов за их работу – миссия ООН

10.02 / Роспотребнадзор сообщил о скорой выписке переболевших в РФ коронавирусом китайцев

13.12 / В материалах по делу об убийстве Шеремета Антоненко фигурирует как организатор – текст подозрения

16.01 / Росгидромет предрек РФ климатические катаклизмы

10.12 / В Армении хотят запретить курение в общественных местах: закон принят в первом чтении

09.02 / Умер актер сериала «Звездный путь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика