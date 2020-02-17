Британия оштрафовала телеканал «НТВ – Мир Балтия»

17.02.2020, 14:44, Новости дня

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей), обвинив его в нарушении принципа беспристрастности.

Об этом информирует РИА «Новости».

В прошлом год британский медиарегулятор Ofcom уже грозил ограничительными мерами в отношении российского телеканала НТВ в связи с его сюжетом о Скрипалях.

Напомним, весной 2018 года Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».