Названы страны с наибольшим количеством несчастных случаев среди российских туристов

17.02.2020, 14:44, Новости дня

Наибольшее количество несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в РФ и Таиланде, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Последние годы РФ и Таиланд лидируют по количеству неприятностей с российскими туристами. На третьем месте бывали и Турция, и Грузия, и Доминикана, и другие страны, но первые два места стабильно заняты. Такие данные выдает информационная база РСТ, которая собирает по открытым источникам все происшествия, так или иначе имеющие отношение к туристам», – сообщила Тюрина, передает РИА «Новости».

Она добавила, что в 2019 году больше всего туристов пострадало в России. По словам Тюриной, это объяснимо чисто статистически, так как связано с количеством путешествующих, которых в стране десятки миллионов.

За 2019 год произошло 38 происшествий в России, в результате погибли 44 человека, пострадали 192. В Таиланде в минувшем году произошло 22 таких случая, погибли 13 россиян, пострадали 14. На третьем месте Турция, там зарегистрировано 16 случаев, 11 погибших, 39 пострадавших.

«И такой расклад, надо признать, несколько противоречит тезису о прямой зависимости печальной статистики от размера турпотока, поскольку в Турцию россиян едет несопоставимо больше, чем в Таиланд. Например, по данным Пограничной службы ФСБ за 9 месяцев 2019 года (статистики за весь год пока нет), из РФ в Турцию совершено 4 млн 490 тыс. поездок с целью туризма, а в Таиланд – 534,8 тыс. Впрочем, если сложить количество погибших и пострадавших, то Турция все же опережает Таиланд», – сказала пресс-секретарь.

Наиболее частой причиной происшествий являются несчастные случаи. В прошлые годы чаще всего они случались на воде, в 2019 году 80% из них произошли в горах. Альпинисты и лыжники попадали в снежные лавины, под камнепад, падали с высоты, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения.

«Второе место по количеству случаев делят ДТП и утопления. Причем во всех зафиксированных прессой происшествиях на наших дорогах участвовали туристические автобусы – погибли девять человек, пострадали 119. Утонули в РФ в прошлом году 6 отдыхающих. А вот в Таиланде больше всего трагедий связаны как раз с водой. Шесть из 14 несчастных случаев – утопления, причем купались туристы либо в шторм, либо в местах, где это запрещено. Плюс столкновения гидроциклов, неудачная ночная прогулка на лодке и тому подобное», – сказала Тюрина.

Она добавила, что данные из открытых источников – это лишь «статистический срез ситуации с происшествиями на отдыхе». Полную картину могли бы представить страховые компании и российские консульства за границей.

В феврале 2020 года у острова Пхукет столкнулись два катера. В результате ЧП погибли двое детей из Челябинской области, шести и десяти лет. Также пострадали 21 житель России и три гражданина Таиланда, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия.