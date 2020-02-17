«Мне Киев становится роднее!». Вайкуле выступила в украинской столице

17.02.2020, 14:42, Новости дня

14 февраля в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве состоялся концерт латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба клуба.

Фото: Ольга Закревская

Фото: Ольга Закревская

Концерт был посвящен Дню влюбленных. Вайкуле исполнила известные песни «Легкой джазовой походкой», «Листья желтые», «Вернисаж», «Акапулько», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь», «Я вышла на Пикадилли» и новые – «Муму» и «Мой муз».

В ходе концерта вместе с Вайкуле спел украинский певец Арсен Мирзоян. Вместе они исполнили песню «Если ты со мной».

Фото: Ольга Закревская

«Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно. Чем чаще я приезжаю, тем больше привыкаю. Мне Киев с каждым разом становится роднее!» – призналась Вайкуле.

Фото: Ольга Закревская

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995).

31 марта ей исполнится 66 лет.