Звезды балета Анна Тихомирова и Артем Овчаренко объявили о скором рождении второго ребенка на вечере Garrard

17.02.2020, 14:37, Разное

В минувший День всех влюбленных, 14 февраля, ювелирный дом Garrard провел тематический праздничный ужин «Признания в любви» в резиденции недавно назначенного посла Великобритании в Москве. Гостями роскошного вечера стали Мария Федорова, Ксения Соловьева, Юрате Гураускайте, Сергей и Елена Лесс, Борис и Ирина Зарьковы и другие.

В числе гостей были и звезды российского балета, супруги Анна Тихомирова и Артем Овчаренко. Своим присутствием на мероприятии и без лишних слов они объявили о скором рождении ребенка — свободное платье и кардиган с перьями не скрывали округлившийся живот Анны. Кстати, последний раз в свет влюбленные выходили в конце декабря — они появились на предновогоднем ужине Аркадия Новикова. Тогда Анна также предпочла платье свободного кроя и накидку, однако никто не предположил, что артистка балета беременна. Для творческой пары малыш будет вторым: впервые они стали родителями в августе 2017 года, тогда у них родилась дочь Арианна.

Познакомились Артем и Анна в Московской академии хореографии. Когда на последнем курсе Аня неожиданно осталась без партнера, педагог поставил ей в пару симпатичного первокурсника, недавно приехавшего в Москву, лучшего выпускника Днепропетровской хореографической школы Артема Овчаренко. Двенадцать лет назад Артем и Анна стали встречаться, а 28 августа 2016 года сыграли свадьбу. На официальной церемонии присутствовали только самые близкие. Эксклюзивный фоторепортаж HELLO! с торжества можно увидеть здесь.

Артем Овчаренко и Анна Тихомирова

Артем Овчаренко и Анна Тихомирова на предновогоднем ужине Аркадия Новикова (декабрь 2019)

В течение праздничного ужина Garrard в резиденции посла Великобритании перед публикой выступили британская саксофонистка Эми Диксон и пианистка Зои Рахман. Представители старейшего ювелирного Дома в мире, расположенного в творческом центре Лондона с 1735 года, рассказали гостям королевские истории любви, вдохновившие их ювелиров на создание некоторых украшений. Авторству бренда, который дольше всех оставался при дворе, принадлежит множество произведений ювелирного искусства — от тиар до серег, колье и колец, которые по сей день можно увидеть на представителях монаршей фамилии. Среди этих уникальных украшений есть те, которые сыграли свою роль в историях любви британской королевской семьи, о чем узнали гости вечера.

Мария Федорова Ксения Соловьева Анжелика Тиманина Мария Федорова Ясмина Муратович Юрате Гураускайте

Мария Богданович Эми Диксон