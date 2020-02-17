Марго Робби в образе Харли Квинн на съемках фильма «Отряд самоубийц 2»: первые фото

17.02.2020, 14:37, Разное

Только недавно, в конце января, в лондонском кинотеатре BFI IMAX прошла премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», как Марго Робби уже — спустя две недели — вернулась к съемкам третьей части франшизы. Съемки картины стартовали еще в прошлом сентябре в Атланте, а первые фотографии с площадки папарацци смогли сделать только на днях. На них Марго в фирменном макияже своей героини, татуировках и красном бальном платье выходит из отеля Central Hotel на площади Независимости в Панаме и садится в черный лимузин.

Напомним, первые кадры Марго Робби в образе Харли Квинн для «Хищных птиц» также были обнародованы в феврале, но ровно год назад.

Новая лента станет самостоятельным сиквелом к «Отряду самоубийц» 2016 года. В съемках также примут участие Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джон Сина, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити и многие другие. Производство фильма поручили режиссеру Джеймсу Ганну после того как Дэвид Эйер отказался от работы в пользу фильма «Сирены Готэм-сити», а Гэвин О’Коннор покинул проект из-за творческих разногласий со студией Warner Bros. В американский кинопрокат «Отряд самоубийц 2» выйдет 6 августа 2021 года.

Напомним, вторая часть «Отряда самоубийц», которая вышла в прокат в конце января, рассказывает историю Харли Квинн после ее расставания с Джокером. Она собирает собственную команду опасных супергероинь — Бэтгерл, Черную канарейку, Охотницу и Рене Монтойю, чтобы вступить в схватку с Черной Маской — криминальным авторитетом Готэма. Последнего сыграл Юэн МакГрегор. Интересно, что в «Хищных птицах» Марго выступила не только как актриса, но и как продюсер и соавтор сценария.

Идея пришла мне в голову еще на съемочной площадке «Отряда самоубийц». Я всегда любила тусоваться со своими подружками из Австралии, из Лондона. Мне нравится быть в компании девчонок. При этом на экране такую компанию редко можно увидеть. Это и было моей главной задачей: у Харли Квинн должна появиться банда девчонок! Я стала читать комиксы — не только «Отряд самоубийц», но и «Хищных птиц», и «Сирен Готэма». Мне очень нравилась Охотница как персонаж. С ее историей мести зрителю очень легко идентифицироваться,

— призналась Марго.

Марго Робби в образе Харли Квинн (февраль 2019)