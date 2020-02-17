Из состава Черноморского флота исключили БПК «Керчь»

17.02.2020, 14:37, Новости дня

Находившийся в последние годы в резерве Черноморского флота большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1134Б/БФ «Керчь» выведен из состава ВМФ, сообщил источник в крымских силовых структурах.

«Торжественная церемония спуска военно-морского флага на БПК состоялась в минувшую субботу. Теперь он переведен в категорию военного имущества Минобороны и ожидает утилизации», – передает его слова ТАСС.

«Керчь» – последний корабль проекта 1134Б/БФ, в составе ВМФ Советского Союза и РФ прослужил 45 лет.

В ноябре 2014 года в кормовой части БПК «Керчь» произошло возгорание из-за электронагревательного прибора в кубрике. Позже сообщалось о том, что принято решение о его утилизации.