Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

17.02.2020, 14:31, Новости дня

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате. Новый саммит глав России, Германии, Франции и Украины возможен только после того, как будут выполнены решения предыдущей декабрьской встречи в Париже.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разведение сил и средств было согласовано только у трех населенных пунктов. При этом Киев тормозит отвод вооружений от линии соприкосновения, констатирует глава российского внешнеполитического ведомства. "Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", — процитировал заявление Лаврова "Интерфакс".

Прогресс, по мнению Сергея Лаврова, отсутствует и во взаимодействии по разминированию. Нет движения вперед и по выполнению "формулы Штайнмайера" и по закреплению статуса Донбасса в украинском законодательстве.

Москва подчеркивает, что призывы коллег созвать следующий саммит в апреле, это только пожелания и идеи, которые высказываются. Но не более того, подчеркнул Лавров.

При этом проведение саммита упирается в нежелание Киева, как при Петре Порошенко, так и сейчас при шестом президенте Украины Владимире Зеленском, выполнять Минские соглашения и налаживать прямой диалог с Луганском и Донецком.

Кроме того, для встречи нормандской четверки нужно сформулировать новую повестку.

"Прежде чем созвать саммит, необходимо не только выполнить то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах, — подчеркнул Сергей Лавров. — К этому стоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было достигнуто раньше".

Более того, Сергей Лавров добавил, что попытки НАТО втянуть Украину в Альянс подрывают усилия по минским соглашениям. Так российский министр иностранных дел отреагировал на заявления секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на встрече с Владимиром Зеленским.

"НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, — пояснил Лавров. — Альянс только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды. Этим только усугубляется ситуация и подрываются усилия на выполнение Минских договоренностей".

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Договоренности предполагали развести силы вдоль линии соприкосновения в трех точках Донбасса к концу марта 2020 года, а также обмен удерживаемыми лицами по схеме всех на всех. Планировалось, что следующий саммит пройдет через четыре месяца после встречи в Берлине.

Однако, как сообщил Сергей Лавров, пока оснований для новой встречи он не видит.