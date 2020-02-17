Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

17.02.2020, 14:31, Новости дня

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате. Новый саммит глав России, Германии, Франции и Украины возможен только после того, как будут выполнены решения предыдущей декабрьской встречи в Париже.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разведение сил и средств было согласовано только у трех населенных пунктов. При этом Киев тормозит отвод вооружений от линии соприкосновения, констатирует глава российского внешнеполитического ведомства. "Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", — процитировал заявление Лаврова "Интерфакс".

Прогресс, по мнению Сергея Лаврова, отсутствует и во взаимодействии по разминированию. Нет движения вперед и по выполнению "формулы Штайнмайера" и по закреплению статуса Донбасса в украинском законодательстве.

Москва подчеркивает, что призывы коллег созвать следующий саммит в апреле, это только пожелания и идеи, которые высказываются. Но не более того, подчеркнул Лавров.

При этом проведение саммита упирается в нежелание Киева, как при Петре Порошенко, так и сейчас при шестом президенте Украины Владимире Зеленском, выполнять Минские соглашения и налаживать прямой диалог с Луганском и Донецком.

Кроме того, для встречи нормандской четверки нужно сформулировать новую повестку.

"Прежде чем созвать саммит, необходимо не только выполнить то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах, — подчеркнул Сергей Лавров. — К этому стоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было достигнуто раньше".

Более того, Сергей Лавров добавил, что попытки НАТО втянуть Украину в Альянс подрывают усилия по минским соглашениям. Так российский министр иностранных дел отреагировал на заявления секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на встрече с Владимиром Зеленским.

"НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, — пояснил Лавров. — Альянс только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды. Этим только усугубляется ситуация и подрываются усилия на выполнение Минских договоренностей".

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Договоренности предполагали развести силы вдоль линии соприкосновения в трех точках Донбасса к концу марта 2020 года, а также обмен удерживаемыми лицами по схеме всех на всех. Планировалось, что следующий саммит пройдет через четыре месяца после встречи в Берлине.

Однако, как сообщил Сергей Лавров, пока оснований для новой встречи он не видит.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Вторая версия Z Flip от Samsung может получить процессор Snapdragon 875

28.01 / Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы России

02.12 / «Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

03.12 / Осужденного за коррупцию экс-премьера Молдавии Филата освободили

05.12 / В продаже появился недорогой аналог пикапа Toyota Tundra

16.12 / «Яндекс.Дзен» внесли в реестр организаторов распространения информации и обязали передавать данные спецслужбам

21.01 / К созданию российской многоразовой ракеты подключился создатель «Сармата»

12.01 / В Ливии наступило перемирие, ставшее возможным после встречи Путина с Эрдоганом

03.02 / В истории пропавшей после поездки на BlaBlaCar обнаружено много странностей

16.02 / Соловьев заступился за Смирнова, раскритикованного из-за «бесплатных проституток»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика