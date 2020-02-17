Притула заговорил на русском языке

17.02.2020, 14:30, Новости дня

38-летний украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook опубликовал 50-секундное видео, в котором перешел на русский язык. 

«Установки коллег с «плюсов» усвоили», – подписал Притула видеоролик, в котором участники «Варьяты-шоу» в ироничной манере изобразили свое отношение к заявлению продюсера «1+1» Алены Еремеевой о том, что зритель не воспринимает мелодрамы на русском языке. 

На видео Сергей Притула, Владимир Жогло, Сергей Полупан и Владимир Ковцун весело общаются между собой на украинском языке, изображая комедийный сюжет – обсуждают наличие у кого-то из знакомых Ковцуна двух унитазов.

Во время разговора Притула обращается к помощнице Марие с просьбой сделать кофе. Услышав, что кофе закончился, Притула вскакивает со стула и переходит на русский язык.

– Что?! Что ты только что сказала? Повтори, Мария! Ребята, а как же мы теперь без кофе-то? Нет!  –  обратился к коллегам Притула, драматично заламывая руки. 

– Вот, согласись, на украинском языке ты бы так не сыграл? – после реплики Притулы резюмировал Владимир Жогло.

– Тональность же не та! – соглашается с ним Притула, переходя на украинскый язык. – Для драмы надо другую. 

В комментариях пользователи Facebook оценили произношение Притулы на русском языке, подчеркнув, что это было «непривычно и неожиданно».

«Троллинг 80-го уровня», – прокомментировали видео подписчики. 

Настанови колег з «плюсів» засвоїли!

Posted by Сергій Притула — офіційна сторінка on Pühapäev, 16. veebruar 2020

6 февраля продюсер «1+1» Алена Еремеева заявила, что украинский язык подходит только для комедийных сериалов, а мелодраым на укринском языке зритель воспринимает хуже, чем на русском. 

Заявление Еремеевой вызвало активные дебаты в соцаильных сетях. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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