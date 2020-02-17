Россияне не хотят эвакуироваться с Diamond Princess раньше времени

17.02.2020, 14:30, Новости дня

Российские пассажиры круизного лайнера Diamond Princess не знают, что среди заболевших есть гражданка России. Один из находящихся на борту пассажиров, который вышел на связь в эфире "60 минут", первый раз услышал эту информацию от ведущих программы. Как врач, Сергей Попов посоветовал не паниковать, так как на корабле эпидемиологический барьер не превышен.

"Я не могу понять, откуда такая паника. Карантин есть карантин, значит надо сидеть и ждать. Не надо пугаться. Я врач и понимаю, что это заболевание не настолько грозное. В этом году мы ждали грипп В, а пришел коронавирус", — сообщил с оптимизмом Сергей Степанович.

350 зараженных и эвакуированных с корабля пассажиров из 3700 человек — это маленький процент, меньше 10%, — считает Сергей Попов.

По его словам, 16 февраля он сдал все необходимые анализы. Если 19 февраля все будет нормально, то он готов эвакуироваться. "Никто не хочет эвакуироваться раньше времени, мы не хотим ехать в тюменский профилакторий. Я живу в Омске. Лучше я буду под боком Токио и Иокогамы, чем в Тюмени под боком Омска", — заключил пассажир.

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии. В ближайшее время ее доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.