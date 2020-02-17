Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку

17.02.2020, 14:30, Новости дня

Британская певица Рита Ора показала в Instagram, как ей делали новую татуировку.

Исполнительница также обнародовала фото результата работы тату-мастера: ей набили на руке молодой месяц.

«Спасибо за татуировку в это прекрасное воскресенье», – написала она.

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@winterstone your the man. Thank you for tattooing me on this fine Sunday.

Публикация от RITA ORA (@ritaora) 16 Фев 2020 в 7:08 PST

Рита Ора родилась 26 ноября 1990 года в Югославии. В 2009 году она участвовала в британском отборе представителя на международном конкурсе песни «Евровидение».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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