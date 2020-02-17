Лавров заявил об усугублении Североатлантическим альянсом проблем Украины

17.02.2020, 14:30, Новости дня

Североатлантический альянс только усугубляет проблемы Украины и тем самым подрывает усилия, нацеленные на выполнение Минских соглашений, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это прежде всего участники нормандского формата – Франция и Германия. Поскольку американцы также периодически подключались к украинским переговорам, мы имеем контакты и с ними. … НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды. Этим только усугубляется ситуация, подрываются усилия, нацеленные на выполнение минских договоренностей», – сказал министр, передает ТАСС.

По его словам, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что готовы к диалогу с Россией, он лукавит. «Они открыты к диалогу, который они понимают как выдвижение в наш адрес претензий, прежде всего по Украине. Ни разу Совет РФ – НАТО (СРН), который они так пропагандируют сейчас, не собирался без ультимативной попытки навязать рассмотрение украинских проблем в этом формате», – добавил Лавров.

Встреча Лаврова и Столтенберга состоялась в Мюнхене 15 февраля. Глава МИД и генсек НАТО обсудили отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также актуальные проблемы международной и европейской повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

В январе Киев попросил НАТО начать официальную процедуру рассмотрения заявки на участие в программе расширенных возможностей альянса. Между тем, экс-глава МИД Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.  



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