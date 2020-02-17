Вассерман заявил, что Украина готовится реализовать «хорватский сценарий» в Донбассе

17.02.2020, 14:30, Разное

Российский публицист Анатолий Вассерман считает, что Украина готовится к реализации так называемого «хорватского сценария». В рамках этой операции украинским властям придется объявить войну собственным русскоязычным гражданам для сохранения «формальной независимости» от РФ.

Со слов Анатолия Вассермана, приведенных общественно-политическим журналом «Политическая экспертиза», недавно лидер ряда запрещенных в РФ ультранацистских организаций Дмитрий Ярош объявил о подготовке к проведению митингов в Донбассе. Целью этой акции должна стать подготовка к вводу войск.

Данный ход Анатолий Вссерман сравнил с «хорватским сценарием», однако требует он серьезной подготовки. Так, необходимо ввести дополнительные полигоны, курируемые американскими инструкторами, а также проводить круглосуточные тренировки.