Минусы плюсовой погоды: в Москве ожидается новый температурный максимум

17.02.2020, 14:30, Новости дня

МЧС распространило предупреждение о сильном ветре, порывы могут достигать 20 метров в секунду. Москвичам рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций и не парковать машины рядом с деревьями. Тем временем февраль бьет температурные рекорды, и март, по прогнозам синоптиков, будет ему под стать.

Аномальное тепло топит снег и сердца москвичей. Весна, кажется, начинается в конце февраля: уже сегодня днем в Москве — плюс 4.

Осадков ждать не стоит, а вот сильного ветра стоит опасаться. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду, поэтому старайтесь обходить деревья и шаткие конструкции, а автомобиль оставляйте в безопасных местах. Будьте осторожны и на дорогах — по утрам возможна гололедица.

"Возвраты холодов прогнозируются, и они будут, небольшое похолодание ожидается в конце февраля. Но в любом случае температура будет выше положенного по климату, а если говорить о преобладающих атмосферных процессах марта, то в среднем температура месяца будет на 3-4 градуса выше положенного", — рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Приближение весны чувствуют животные и растения — этой зимой уже пробовали цвести рододендроны. На очереди орешник и ольха, так что аллергикам стоит насторожиться, и при первых же симптомах не откладывать прием препаратов.

Кажется, что эта зима уже побила все рекорды, но нет: в феврале в Москве ожидается новый температурный максимум. Прежний был установлен более 70 лет назад.

Текст:

"Вести-Москва"



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