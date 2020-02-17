Протоиерей Смирнов пожаловался на искажение его слов о «бесплатных проститутках»

17.02.2020, 14:26, Новости дня

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что журналисты исказили его слова о недопустимости гражданского брака.

«Журналисты исказили мои слова, у меня был совершенно другой смысл. Женщин я не осуждал, а осуждал исключительно грех, причем мужчин. За их безответственность, за их беспардонное отношение к женщинам, за то, что они их бросают, из них сделали содержанок, жениться не хотят. Такое отношение к женщине меня как гражданина, и семьянина, и священника просто возмущает», – рассказал священнослужитель в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что такое отношение к женщинам его возмущает. Также протоиерей заверил, что помогает им в трудной ситуации. «У меня 80% женщин в приходе, у нас любовь, я каждой в чем-то помогаю», – рассказал он.

Как отметил священнослужитель, особенно во время развода он рассказывает, что делать с мужчинами, которые «просто издеваются», а также мстят и в некоторых случаях забирают детей. Он заявил, что всегда был за женщин и слабых. Но мужчины, как сообщил Смирнов, превратили их «в содержанок, в проституток» и никто жениться не хочет. Протоиерей также считает, что женщине не нужно ложиться в постель с мужчиной до брака, надеясь на свадьбу. Он считает, что они должны говорить, что сначала нужно зарегистрировать брак, тогда у них появится шанс выбрать из очереди мужчин лучшего.

«А это безжалостные люди, которые не жалеют женщин, которая отдала ему свою молодость, вот что ужасно», — добавил священнослужитель.

Ранее Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». И хотя многие сочли это высказывание оскорблением, протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором».

В то же время глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион все же принес извинения за слова Смирнова.