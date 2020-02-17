Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии

17.02.2020, 14:26, Новости дня

Балерина Анастасия Волочкова для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной Большого театра.

«Пенсией сейчас занимается адвокат. Смысл не в том, чтобы идти в суд, а в том, чтобы доказать, что до 2003 года я была прима-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете», – цитирует РИА «Новости» Волочкову.

Ранее Волочкова сообщила о решении судиться с Большим театром, поскольку ей не отдают трудовую книжку и она не может получить пенсию. 

В 2016 году Волочкова обвинила сотрудников Большого театра в сводничестве.

В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с Волочковой очередной контракт на год, ограничившись четырьмя месяцами. В ответ она обратилась в суд и подняла полемику в СМИ о правомочности решения руководства театра.

В сентябре 2003 года Волочкову официально уволили из труппы. Формальным поводом стало то, что «балерина не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнера».



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