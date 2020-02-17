«Сменила веру»: Светлана Лазарева объяснила отказ Натальи Ветлицкой быть крестной ее дочери

17.02.2020, 14:21, Разное

Певица Светлана Лазарева объяснила отказ Натальи Ветлицкой быть крестной ее дочери. Много лет тому назад сменив веру, лучшая подруга утратила возможность быть духовной наставницей девочки.

В 34 года Лазарева родила своего первого и единственного ребенка. Сложная жизненная ситуация, в которой она оказалась в этот момент, не стала препятствием для самого главного события в жизни каждой женщины только благодаря известной певице Ветлицкой. Именно в честь неё Светлана Лазарева и назвала свою новорожденную дочь Натальей. Подруга не только смогла уговорить сомневающуюся артистку не брать на душу грех и сохранить беременность, но и помогла ей хорошей клиникой. Вполне очевидно, что «ангел-хранитель» и стал крестной матерью для малышки. Позже звонком Ветлицкая пояснила о смене религиозных убеждений и о том, что в связи с этим она не может выполнять взятые на себя обязанности. Светлана Лазарева не таит обиду на такое решение, понимая всю его серьезность.

На всю жизнь она сохранила чувство глубокой благодарности человеку, который предостерег её от ошибки и дал возможность испытать счастье материнства. Ведь она не только справилась с трудностями, но и вырастила и воспитала, по ёё словам, «скромную и умную девушку». Наталья Кузьмина учится в престижном МГИМО, у неё есть собственное жилье, купленное отцом, а мама помогает дочери-студентке. В программе «Ты не поверишь!» Лазарева назвала Наталью Ветлицкую важным человеком в своей жизни, которого она всегда готова обнять при встрече.