Специалисты установили Windows 10X на Surface Go и MacBook

17.02.2020, 14:21, Разное

Специалист под ником imbushuo установил новую операционную систему Windows 10X от Microsoft на MacBook с экраном в 12 дюймов. Такое же действие выполнил другой разработчик, но уже в случае с Surface Go.

На своей странице в социальной сети Twitter эксперт рассказал о проделанной работе по установке OC Windows 10X на 12-дюймовый MacBook. «Операционка» пригодна для устройств с двумя дисплеями, но так как указанный аппарат нее имеет данного параметра, новая система, разработанная в компании Microsoft, разделяет экран пополам, предоставив возможность пользователю открывать различные приложения на любой из сторон. Еще один энтузиаст установил Windows 10X на Surface Go, но с определенными ограничениями.

Американская IT-корпорация Microsoft представила указанный выше продукт в феврале нынешнего года. Сейчас разработчики активно изучают новинку В частности, им удалось извлечь образ OC с последующей установкой на реальное оборудование. Первая модель с Windows 10X — планшет Surface Neo, который выйдет в конце этого года.

Компания первую версию Windows выпустила в середине 80-х годов. Их нельзя было считать полноценными «операционками», а больше надстройками над DOS, и по своей сути эти разработки считались многофункциональным расширением. В 1995 году программисты корпорации представили Windows 95 с поддержкой длинных наименований файлов, новым интерфейсом и конфигурацией периферийных устройств.