МИД предупредил россиян об опасности за рубежом от американских спецслужб

17.02.2020, 14:19, Новости дня

Для выезжающих за рубеж граждан РФ существует угроза подвергнуться преследованию американскими спецслужбами – как в США, так и в третьих странах, заявили в российском МИД.

«Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Подчеркивается, что несмотря на многочисленные призывы, США активно продолжают аресты россиян по всему миру – с 2008 года в третьих странах зафиксировано 53 таких случая. Из них шесть произошло в 2019 году.

«Неоднократно сталкивались с ситуациями, когда американские спецслужбы организовывали против наших граждан откровенные провокации и даже похищения. Так произошло в 2010 году в Либерии с Константином Ярошенко и в 2014 году на Мальдивских островах с Романом Селезневым, которых без всякого разбирательства насильственно перевезли в США», – отмечает МИД.

Ведомство указывает, что россияне нередко сталкиваются с предвзятым отношением и «настоящим правовым произволом» после задержания. Их подвергают мощному психологическому давлению, чтобы добиться признательных показаний, создают «невыносимые условия содержания». В пример приводится ситуация с Марией Бутиной, которую осудили «только за ее российский паспорт».

«В случае отказа от признания какой-либо вины, наших соотечественников показательно приговаривают к огромным тюремным срокам, что выпало на долю упомянутых К.В.Ярошенко и В.А.Бут», – указывает МИД.

Кроме того, в пример приводится и случай Богданы Осиповой, которой в США вменили похищение собственных дочерей, а требования к бывшему американскому супругу о выплате алиментов «расценили как вымогательство».

«При этом ее открыто шантажировали, обещая уменьшить семилетний срок заключения, если она отдаст детей, проживающих в РФ и являющихся российскими гражданами», – заявили в МИД.

Указывается, что ситуация осложнилась после закрытия американскими властями генконсульств РФ в Сан-Франциско и Сиэтле, после чего Москва лишилась консульского присутствия на Западном побережье США, что «серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам».

«Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче», – заявили в МИД, опубликовав также список таких государств.

Напомним, в других странах регулярно задерживают россиян по запросу США и, как правило, выдают Вашингтону. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что задержания россиян по инициативе США мешают двусторонним отношениям.