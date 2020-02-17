«Я из психушки!»: пассажирка устроила дебош на борту летевшего из Петербурга лайнера

17.02.2020, 14:18, Разное

Женщина устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи. Она угрожала расправой другим пассажирам, передает URA.ru.

По словам очевидцев, женщина громко ругалась матом и пела песни. Когда пассажирка заметила, что один из очевидцев снимает ее на телефон, то набросилась на него. «Я из психушки, у меня с собой заточка», – заявила она.

Стюарды попытались успокоить пассажирку. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В аэропорту Сочи дебоширку передали сотрудникам полиции, сообщает телеканал «360».