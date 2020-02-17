«Барселоне» разрешили дозаявить одного футболиста

17.02.2020, 14:06, Новости дня

Чемпион Испании "Барселона" может купить еще одного футболиста вне рамок трансферного окна. Медицинская комиссия Ла Лиги выдала "Барсе" соответствующее разрешение.

"Барселона" потеряла на долгое время нападающего Усмана Дембеле. Еще раньше получил повреждение Луис Суарес, который не сможет играть на протяжении трех месяцев. Команда за короткий срок лишилась двух форвардов.

Поэтому клуб может в течении 15 дней приобрести нападающего, которому разрешать выступать в матчах чемпионата Испании. При этом потенциальный новобранец не сможет играть в матчах Лиги чемпионов.



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